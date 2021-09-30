Bursa-Ankara kara yolunda seyreden bir sürücü, aniden aracını bir tırın önüne sürdü.

Aracından inerek elindeki sopa ile tırın camlarını ve aynalarını kıran kişi, daha sonra tır sürücüsünü darbetti.

Bu arada aniden duran tıra çarpmamak için fren yapan 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis, tır sürücüsüne saldıran ve trafiği tehlikeye attıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.

