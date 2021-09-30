Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 07:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aracıyla yolunu kestiği tır sürücüsünü darbeden kişi kaçtı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, aracı ile önünü kestiği tır şoförünü darbetti. Önünü kesen araç nedeniyle aniden fren yapan tır, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.
Bursa-Ankara kara yolunda seyreden bir sürücü, aniden aracını bir tırın önüne sürdü.
Aracından inerek elindeki sopa ile tırın camlarını ve aynalarını kıran kişi, daha sonra tır sürücüsünü darbetti.
Bu arada aniden duran tıra çarpmamak için fren yapan 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmadı.
Polis, tır sürücüsüne saldıran ve trafiği tehlikeye attıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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