Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane mevkiinde meydana geldi.

Aralarında alacak verecek meselesi olan Ali İshak E. ile Recep K. ve Murat K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İshak E., aracına binerek kaçmaya başladı. Aracın arkasından koşan Recep K. ve Murat K. sandalyeyle aracın arka camını kırdı.

Araçtan inen Ali İshak E., Recep K. ve Murat K.’ya ateş açtı. Vatandaşlar ise korkuyla etrafa kaçıştı, eğilerek korunmaya çalıştı.

O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından aracına binerek kaçmaya çalışan şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor

Hastaneye kaldırılan Recep K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Karnından yaralandığı öğrenilen Murat K.’nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan Ali İshak E., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. İfadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Ali İshak E. ardından adliyeye sevk edildi.