Kız Kulesi... Birçok medeniyete şahitlik etmiş, kentin tarihi simgesi.

Denizin ortasındaki bu etkileyici yapı, milattan önce 5'inci yüzyılda askeri ve ticari amaçla kullanıldı.

İstanbul’a gözcülük eden kulenin hikayesini anlatan Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "12. yüzyıl da Bizans İmparatorluğu'ndan burada Emanuel Komronos burada büyük bir kule inşa ettirmiş. Bir kule ve önünde duvarları olan belki bir küçük kale diye tanımlayacağımız yapı. Böylelikle artık boğaz geçişi biraz daha kontrol altında olmuş” dedi.

Osmanlı'nın prestij noktası

Osmanlılar, kenti fethedince Kız Kulesi'nin fonksiyonu değişti.

Yılmaz, “Daha çok bir prestij noktası gibi kullanılıyor. Sultan'ın İstanbul'da yapacağı seyahatler, tahta çıkmaları, düğünler, eğlenceler. Buradan atılan top atışlarıyla duyuruluyor. O yüzden plakent hayatında önemli" diye konuştu.

Kule ile ilgili ilk gravürler, 15’inci yüzyılda ortaya çıktı.

Kız Kulesi'nin en sonki görünümünün Sultan 2. Mahmut devrinde inşa edildiğini söyleyen Yılmaz, "Osmanlılar 1830’lardan yani bugünkü kule üzerinde zarif bir kubbesi var, uzun bir bayrak gönderi var. Bu haliyle işte böyle denizin ortasında çok etkileyici bir yapı” ifadelerini kullandı.

Tarihte birçok kez restore edildi

Cumhuriyet tarihinde ilk restorasyon 2. Dünya Savaşı'nda yapıldı.

Yılmaz, “O dönemde epey zarar gören kulenin ahşap aksamı betonarmeye çevrilmiştir. Biz Kız Kulesi'ni bugünkü imgesiyle yaşatabilmek için büyük bir restorasyon çalışması yapmışız" dedi.

Tarihi yapı, 90’lı yıllarda bir kez daha restore edildi.

O dönemlerde de biraz ağır bir restorasyon geçirdiğini söyleyen Yılmaz, "O da o dönemde tartışılmıştı ama sonrasında yapı, turizm amaçlı kullanılıyor” diye konuştu.

Geçmişten bu yana birçok kez form değiştiren Kız Kulesi, bu son restorasyon çalışmasıyla yeniden eski ihtişamına kavuşacak. Ve dünyanın birçok noktasından ziyaretçiyi ağırlamaya devam edecek.

Kamera: Ahmet Bağış