Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 23 milyon araç olduğunu ve Ramazan Bayramı tatilinde birçok kişinin seyahate çıkacağını belirterek, alınacak tedbirler ve maksimum dikkatle olası kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.

"Uzun yola çıkmadan araçların genel bakımları yapılmalı"

Araç bakımı için ayrılacak küçük bir zamanın çok büyük kazaları engeleyebileceğini ifade eden Erkoç, şunları anlattı:

"Güvenli bir yolculuk için yola çıkmadan önce araçların lastik ve genel bakımlarının ihmal edilmemesi gerekiyor. Yetkili, güvenilir servislerde lastik, lastik basıncı, rot ve balans, far, cam silecek, egzoz, fren, fren hidroliği, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer denetimleri yapılmış araçlarla yola çıkmaları, vatandaşlarımızın bayram tatilinde güven içinde yolculuk etmelerini sağlayacaktır. Küçük bir zaman ayırmak suretiyle araç bakımlarının tamamlanıp gerekli kontrollerin yaptırılması belki de çok büyük kazaların önüne geçecektir."

Araç bakım rakamlarının yenilenen parçalara göre değiştiğini ve ortalama 400 liralık bir rakamın söz konusu olduğunu belirten Erkoç, arabada çocuklar için de ayrıca önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

"Tatilde yoğunluk 5 kat artıyor"

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş de uzun tatillerde kara yollarında yoğunluğun yaklaşık 5 kat arttığına dikkat çekerek, bu durumun kaza sayısını da artırdığına işaret etti.

Sürücülerin emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğinin altını çizen Memiş, "Türkiye'de trafik kazalarında ölümlerin yüzde 47'si hızdan kaynaklanmaktadır. Hız sınırlarına mutlaka uyulması lazım" ifadelerini kullandı.

Memiş, ani fren yapılan durumlarda kazaların önlenmesi adına sürücülerin araç takip mesafesini önemsemeleri gerektiğini de dile getirdi.

"300 kilometrede bir mola verilmeli"

En fazla 300 kilometrede bir mola verilmesi gerektiğine vurgu yapan Memiş, sürücülerin araç dışına çıkıp hareket etmesinin dikkati toplamaları açısından faydalı olacağına işaret etti.

Sürücülere uykusuz yola çıkmamaları uyarısında da bulunan Memiş, "Sürücülerin kıyafetleri rahat olmalı. Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmemeli. Güvenlik şeritleri ihlal edilmemeli" dedi.

Kaynak: AA