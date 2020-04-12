Terme Dumlupınar Caddesi Irmak Apartmanı’nda ikamet eden vatandaşlar, apartmanlarındaki sağlık personeli Emine ve Savaş Düdükçü için moral mesajı içeren notlarını duyuru panolarına astılar.

Apartman sakinlerinin ayrı ayrı düşüncelerinin yazılı olduğu panoda, koronavirüs salgını döneminde en değerli hizmetin sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Düdükçü ailesi iş dönüşü komşularının hazırladıkları notlar karşısında duygusal anlar yaşadı.

Teşekkürlerini ve sevgilerini notlarla aktaran komşularına karşı bir not hazırlayan sağlık çalışanları ise şu ifadeleri kullandılar:

“Hepimiz için gerçekten çok zor olan bu dönemde nöbet çıkışı böyle güzel ve samimi duygularla yazılmış notlarla karşılaşmak bizi çok mutlu etti. Verdiğiniz manevi destek için büyük, küçük hepinize çok teşekkür ederiz. Duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım mutluluktan, ağlattınız beni. İyi ki varsınız, iyi ki bizim güzel yürekli komşularımızsınız. Sizleri seviyoruz”