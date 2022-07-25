Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 6 milyonu aştı
Antalya'ya 24 Temmuz itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 6 milyonu geçti. 1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arası kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak 6 milyon 133 bin 463 oldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısı 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.
Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın aynı dönemine göre de büyük artış gösterdi.
1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 107 arttı.
Son iki yılın aynı döneminin toplamından fazla
Antalya'ya 2022 yılının 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında, pandeminin yaşandığı 2020 ve 2021 yılının aynı dönemlerinin toplamından fazla turist gitti.
Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak- 24 Temmuz arası sırasıyla 2020'de 682 bin 148, 2021'de 2 milyon 959 bin 717 olarak gerçekleşti.
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