İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısı 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın aynı dönemine göre de büyük artış gösterdi.

1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 107 arttı.

Son iki yılın aynı döneminin toplamından fazla

Antalya'ya 2022 yılının 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında, pandeminin yaşandığı 2020 ve 2021 yılının aynı dönemlerinin toplamından fazla turist gitti.

Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak- 24 Temmuz arası sırasıyla 2020'de 682 bin 148, 2021'de 2 milyon 959 bin 717 olarak gerçekleşti.