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Türkiye
AA 07.07.2024 14:43

Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre 2 prefabrik ev, 8 sera, meyve bahçeleri ve ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın

Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera, meyve bahçeleri ve bölgedeki ormana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın birçok noktaya zarar verdi

Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrik evde hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile ormanlık zarar gördü.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

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