Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde dün başlayan çekilişler "genç" ve "diğer" kategorilerinde sürdürüldü. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, başvuru yapan vatandaşlar ve yakınları katıldı.

"Genç" kategorisinde kent genelinde 1430, "diğer" kategorisinde ise "3 bin 572" konut için kura çekimi yapıldı. 4 bin 600'ü kent merkezinde olmak üzere Manavgat, Alanya, Serik, Kaş, Gazipaşa, Kemer, Finike ve İbradi ilçelerinde toplam 7 bin 150 konut için çekilişler sürecek.

"İsmimi ekranda görünce çok mutlu oldum"

Kurada ismi çıkan 30 yaşındaki Melih Taha Öztürk, AA muhabirine, "İlk Evim, İlk İş Yerim" için hem kendi adına hem de annesi adına başvuruda bulunduğunu söyledi.

İsminin çıktığını görünce çok sevindiğini belirten Öztürk, "Annemle 'birimize çıkmazsa diğerimize çıkar' diye başvurduk. İkimize de çıktı, çok mutluyum. Allah ödemeyi nasip etsin, hiç beklemiyordum. Sonlara doğru adımız okunmayınca olmayacak diye düşündüm. İsmimi ekranda görünce çok mutlu oldum, çok şaşırdım." dedi.

Kurada isminin çıkmasını bekleyen Nazire Ünal ise "diğer" kategorisi için başvurduğunu ve bir evinin olmasını çok istediğini dile getirdi.

Ali İnsan Sak da iki gündür kura için beklediğini ve adının çıkmasını umut ettiğini dile getirdi.