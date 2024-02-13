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Türkiye
AA 13.02.2024 05:52

Antalya'da şiddetli yağış: Kepez'e 280 kilogram yağış düştü

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Merkez ilçelerden Kepez'e 280, bölgeye 185 kilogram yağış düştü.

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

5 ilçede eğitime ara verildi

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak Gazipaşa Havalimanı'na indi

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kepez'e 280 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, şiddetli yağışların saat 10.00'a kadar sürmesini, saat 00.00'a kadar da aralıklı gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

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