Puslu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.12.2024 12:20

Antalya'da sera ve evleri sağanak vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve seralarda su baskını yaşandı. İlk belirlemelere göre 400 dekar sera ve 60 ev şiddetli yağıştan etkilendi.

Antalya'da sera ve evleri sağanak vurdu

İlçede gece boyunca süren yağış, zaman zaman etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanağın ardından Mavikent, Beykonak, Kum ve Göksu Mahallelerindeki bazı evler ile seraları su bastı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, vatandaşların kendi imkanlarıyla sera ve evlerine giren suları tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Su taşkını nedeniyle zarar gören seraların bazılarının TARSİM sigortası bulunduğunu belirten Kökce, "Seraların bir kısmı ise mülkiyet sorunu nedeniyle sigortasız. Allah daha beterinden korusun, çiftçilerimize 'geçmiş olsun' diyorum. Su baskınından ilk belirlemelere göre yaklaşık 400 dekar sera ve 60 civarında seraların yakınındaki ev etkilendi" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Antalya Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Karabük'te heyelan: Dev kayalar demir yolunu kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Gazze'deki sağlık kaynakları: Kemal Advan Hastanesi önündeki ölü ve yaralılar tahliye edilemiyor
12:40
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
12:53
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
12:52
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kuruluyor
12:51
Doğu Karadeniz karla mücadele ediyor
12:21
TCG AKHİSAR ilk seyrine çıktı
Karabük'te heyelan: Dev kayalar demir yolunu kapattı
Karabük'te heyelan: Dev kayalar demir yolunu kapattı
FOTO FOKUS
Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi
Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ