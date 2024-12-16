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Türkiye
AA 16.12.2024 11:51

Karabük'te heyelan: Dev kayalar demir yolunu kapattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde heyelan sebebiyle yamaçtan kaya parçaları düştü. Demir yolu yük ve yolcu taşımacılığına kapanırken ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.

Karabük'te heyelan: Dev kayalar demir yolunu kapattı

Karabük-Zonguldak kara yolu üzerinde bulunan Suçatı Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını kara yolu ve kot farkı bulunan demir yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yolun aşağı kısmında kalan demir yolunda ise düşen kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı yapılamıyor.

Yamaçtan kayaların düşme riskine karşı bölgede önlem alan ekiplerin demir yolunu açma çalışmaları sürüyor.

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