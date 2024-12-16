Puslu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.12.2024 11:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı için başvurular bugün başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Bakanlıkta, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Pozisyonlara başvurular 27 Aralık tarihine kadar yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı İstihdam
Sıradaki Haber
Samsun'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
AB Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderiyor
11:17
Trafikte 113 milyon denetim yapıldı
11:12
Soykırımcı İsrail Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye yaklaşılmaması uyarısını yineledi
11:12
Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'den İstanbul'da "deprem" konferansı
11:18
E-Devlet Kapısı 16 yaşında
11:15
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan mesajı
Kars Barajı soğuktan buz tuttu
Kars Barajı soğuktan buz tuttu
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı: İnsanlığın ortak hafızasına yaptığımız katkı önemli
TRT Genel Müdürü Sobacı: İnsanlığın ortak hafızasına yaptığımız katkı önemli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ