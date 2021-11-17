Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine, sahte içki üretiminde kullanılan ürünlerin depolandığından şüphelenilen bir adrese operasyon düzenlendi. Burada bulunan etil alkole el konulurken, araştırmalarını derinleştiren ekipler, benzer amaçla kullanılan iki adres daha tespit etti.

Üç adreste yapılan aramalarda, yaklaşık 20 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

Ürünlere el konurken, bu ürünleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı.