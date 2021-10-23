Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı.
Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’nde dağlık alanda orman yangını çıktı. Dağlık alandaki dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü.
Etiketler: Antalya Orman Yangını İtfaiye
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