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Antalya'da orman yangını08 Eylül 2019 Pazar 15:39 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 15:44
Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.
Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.
Kaynak: AA
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