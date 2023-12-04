Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

19 yaşındaki Reşit Altunçay'ın kullandığı motosiklet, Akçaalan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen Altunçay'a, kamyon çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Altunçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Altunçay'ın motosikletinde bulunan ve ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen ölen gencin yakınları üzüntü yaşadı. İnşaat ustası olduğu öğrenilen Altunçay'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü.