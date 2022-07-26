Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da milyonluk tarihi eser operasyonu
[Fotograf: AA]
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler A.Y. ve R.G'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Evrenseki Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kalp ve yaprak şeklinde 14 altın kolye ucu, taşlı 3 altın kolye ucu, hilal şeklinde 2 altın küpe, püsküllü 2 altın küpe, altın hızma, altın yüzük, altın çocuk kolyesi ve 11 yakut ele geçirildi.
Tarihi eserlerin yaklaşık 10 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Tarihi Eser
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