Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletle seyir halindeyken arı soktu, kaza yapıp yaralandı
[Fotograf: İHA]
Samsun'da seyir halindeki motosiklet sürücüsünü arı soktu. Hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaparak yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kızılot Mahellesi'nde meydana geldi.
Ferudun Ö., motosikleti ile seyir halindeyken arının sokması sonucu motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Kazada yaralanan Ferudun Ö. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Samsun
Son Haberler
- 06:47
- 15:20
- 15:14
- 15:07
- 15:03
Sıradaki Haber
Adana'da oğlunu kurtarmak için girdiği kanalda boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz