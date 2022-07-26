Artvin Valiliğince kentin turizmine katkı sağlamak amacıyla Borçka Barajı Gölü kıyısında inşa edilen ve bir süredir hizmet veren İbrikli İskelesi'nden tekne turları düzenleniyor.

Tur sırasında teknede bulunanlar, suda yüzen ayıyı farketti.

Ayının yüzerek gölden çıktığı ve ormanlık alana girerek uzaklaştığı anlar, teknedekilerce cep telefonuyla kaydedildi.

İlgi odağı olan görüntülerde; teknenin kendisine yaklaştığını fark eden ayının, hızla kıyıya yüzüp girdiği ormanda gözlerden kaybolduğu görüldü.

Vali Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaban hayatı ile iç içe olmanın gerçek adresi Artvin. Bugün Borçka Baraj Gölü üzerinde inşa ettiğimiz iskelede düzenlenen tekne turlarında yaban hayatı sakinlerimizden olan ayı misafirlerimize eşlik etti. Yine bekleriz" ifadelerini kullandı.