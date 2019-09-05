Antalya'da Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki LPG tankerine, Ömer Güncü'nün kullandığı kamyon arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kazada kamyonda bulunan ve yaralanan bir kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA