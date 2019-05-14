Türkiye
Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü
14 Mayıs 2019 Salı 10:46 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 10:58
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
Kaçak kazı sırasında meydana gelen olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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