Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kesintisiz sürüyor.

Tunceli- Pülümür-Kızılmescit Kırsalındaki operasyonda son iki günde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlara savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"PKK bölücü terör örgütüne yönelik olarak iç güvenlik birliklerince Tunceli bölgesinde sürdürülen ve şu ana kadar 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara, hava kuvvetleri uçakları ve kara kuvvetleri taarruz helikopterleri tarafından yakın hava desteği sağlanmaktadır."

Kaynak: TRT Haber