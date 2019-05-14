İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük soruşturması sürüyor.

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 2 sandık görevlisinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 2 isim hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

Şahıslardan birinin seçimlerde Sultanbeyli'de Mareşal Fevzi Çakmak Orta Okulu'nda görev yaptığı, diğer şüphelinin ise Ataşehir'deki Hasan Leyli İlköğretim okulunda görev yaptığı belirlendi.

Kaynak: TRT Haber