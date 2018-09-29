Antalya’da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya Kumluca Karşıyaka Mahallesi’nde Ali Özdemir yönetimindeki 07 VCU 83 plakalı motosiklet ile A.Ş'nin kullandığı 31 RE 967 plakalı motosiklet çarpıştı.

İki motosiklet sürücüsü de asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kalbi duran Ali Özdemir'e olay yerine gelen sağlık ekibi uzun süre kalp masajı yaptı.

Daha sonra ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan diğer sürücü A.Ş, ise aynı hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA