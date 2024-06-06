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Türkiye
AA 06.06.2024 13:51

Antalya'da iki ayrı orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da iki ayrı orman yangını

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Antalya'da iki ayrı orman yangını

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.


Aksu'da otluk alanda yangın

İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkiindeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Antalya'da iki ayrı orman yangını

Seralara zarar veren yangının yayılmasının önlemek için Aksu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi devam ederken bölgeye Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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