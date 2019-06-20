Türkiye
Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 4 gözaltı
20 Haziran 2019 Perşembe 13:42 - Son Güncelleme 20 Haziran 2019 Perşembe 13:47
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 4 zanlı, örgütün hücre evlerinde gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 4 hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak"tanarama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramada 670 dolar, dijital materyaller ve FETÖ'ye ait yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Kaynak: AA
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