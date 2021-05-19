Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen organizasyon Kaleiçi Yat Limanı'ndan kalkan deniz polisi, sahil güvenlik botları ile onlara eşlik eden çok sayıda tekne, yelkenli, jet ski ve kayıkların kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'ne gelmesiyle başladı.

Falezlere dağcılar tarafından dev Türk bayrakları asıldı. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu’nun üyeleri de deniz yüzeyine Türk bayrağı ve Atatürk resmi açarak saygı duruşunda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliği ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyenler, alkışlarla destek verdi.

Vali Ersin Yazıcı da etkinliği tekneden izledi.

