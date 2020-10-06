Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gündoğmuş ilçesinin Senir mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
Alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazözle karadan, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: antalya orman yangını Antalya GündoğmuşSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 15:33
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