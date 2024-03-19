Açık 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.03.2024 08:29

Antalya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı coşkuyla kutlandı

Antalya'nın Serik, Kemer ve Finike ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı coşkuyla kutlandı

Serik ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, kamu kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, "Çanakkale" konulu sinevizyon gösterisi yapıldı, "Son yoklama" adlı gölge gösterisi sergilendi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kemer

Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikle devam etti.

Öğrenciler, şiir okudu, müzik dinletisi sundu, "Çanakkale" adlı tiyatro oyunu sergiledi.

"Çanakkale Destanı" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programlara, Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, İlçe Müftüsü Recep Balaban da katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Finike

Finike'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program, Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi Konferans salonunda şiir ve gösteriler ile devam etti.

Törene, Kaymakam Musa Kazım Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Kemal Karayaka da katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Antalya Çanakkale
Sıradaki Haber
"Mahzen" operasyonlarında iki ayrı organize suç örgütü çökertildi: 25 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Brent petrolün varil fiyatı 86,12 dolar
09:43
İş makinelerinin ithalat denetimleri düzenlemesi ertelendi
09:44
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
09:24
Japonya, negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
09:17
Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak
09:30
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Washington'da kiraz ağaçları çiçek açtı
Washington'da kiraz ağaçları çiçek açtı
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ