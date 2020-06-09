Antalya'nın Kemer ilçesinde denize açılan tekneye, Phaselis Antik Kenti açıklarında yunuslar eşlik etti.

Arkadaşlarıyla tekneyle balık avına çıkan Vedat Kaya, oltasıyla balık tutmaya çalıştığı sırada yanlarına yaklaşan yunusları fark etti. Kaya, cep telefonunun kamerasıyla denize dalıp çıkan yunusların gösterisini görüntüledi.

Bir süre tekne ile birlikte yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.