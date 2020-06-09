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Kazdığı çukura düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde define aramak için kazdığı çukura düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsalda iki arkadaşıyla define arayan Halil Durgun, dengesini kaybetmesi sonucu kazdığı çukura düştü.
Arkadaşları tarafından Yavuzeli Devlet Hastanesine götürülen Durgun yaşamını yitirdi.
Durgun'un cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
Etiketler: hayatını kaybetti define aramak çukura düştü çukur kazdıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 22:19
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