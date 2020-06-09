Valilikten yapılan açıklamada, 7 Haziran'da Tatvan kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) 2 bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsünü kaydettiği, 8 Haziran'da ise hava desteğiyle bölgeye atış yapıldığı ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de atış yapılan bölgeye operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında tespit edilen 2x3 metre ebatlarındaki sığınakta 500 metre elektrik kablosu, 36 pil, 4 jelikan bidon, termal dürbün çantası, 3 leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, mat, 2 testere, ampul, 100 kilogram çeşitli gıda ile muhtelif miktarda yaşam ve mutfak malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.