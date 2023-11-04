Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2023 15:21

Antalya'da alev alan teknenin sahibi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde alev alan teknenin sahibi yanarak hayatını kaybetti.

Antalya'da alev alan teknenin sahibi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Kalkan Yat Limanı'nda bulunan 32 yaşındaki Ali Aslan'a ait tekne gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların uğraşı sonucu alevler söndürüldü.

Teknede inceleme yapan polis ekipleri, yanmış bir ceset buldu. Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin Ali Aslan'a ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Buradaki işlemlerin ardından Aslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Aslan'ın annesi, "Oğlum, nasıl gidersin" diye gözyaşı dökerek, cenaze aracının peşinden ayrılmadı.

ETİKETLER
Antalya Yangın
Sıradaki Haber
Çanakkale'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok
15:59
Hatay'da kumar oynayanlara 117 bin 595 lira ceza verildi
15:55
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
15:49
Muğla'da orman yangını çıktı
15:43
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
15:36
Sarıyer-Kilyos Tüneli 2026 yılında bitirilecek
Kaçkar dağlarında sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor
Kaçkar dağlarında sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor
FOTO FOKUS
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ