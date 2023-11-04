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Türkiye
AA 04.11.2023 14:20

Bursa'da eşi ve 2 oğlunu silahla öldüren kişi intihar etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Bursa'da eşi ve 2 oğlunu silahla öldüren kişi intihar etti

Samet Ö. (34), dün gece boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Ö. (30) ve 2 çocuğunun yaşadığı, uzaklaştırma kararı bulunan Yalıntaş Mahallesi 125. Sokak'taki eve gitti.

Aralarında yaşanan tartışma sırasında karısı ile oğulları Metehan (9) ve Batuhan'a (4) tabancayla ateş eden Samet Ö. aynı silahla kendini vurdu.

Öğle saatlerinde eve gelen Zeynep Ö'nün annesi, içeri girdiğinde aile üyelerinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişilerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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