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Türkiye
İHA 04.11.2023 13:53

Drift yapan ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı

Burdur'da drift attıktan sonra polisten kaçan sürücü, ekip aracına çarptı. Sürücüye, toplamda 30 bin 870 lira ceza kesildi.

Drift yapan ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı

İstasyon Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında otomobiliyle drift atan A.A.Y, Cumhuriyet Meydanı'nda polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Bir süre kaçan sürücü Eski Sanayi Sitesi'nde otomobilini park etti. Otomobilin yerini belirleyen polisleri fark eden A.A.Y, kaçmaya çalıştı. Polis aracına çarpan sürücünün takip sırasında Bağlar Mahallesi Dorumdede Caddesi'nde kontrolünü yitirdiği otomobili, yol kenarındaki tarlaya girdi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. A.A.Y.'ye, 'Drift atmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak'tan 30 bin 870 lira ceza kesildi. Otomobil de otoparka çekildi.

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