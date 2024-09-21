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Türkiye
AA 21.09.2024 10:51

Antalya'da 8,2 kilogram mantar bulundu

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu.

Antalya'da 8,2 kilogram mantar bulundu

Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere, Göktepe yaylasında dağlık alanda mantar toplarken büyük boyda bir mantar gördüğünü söyledi.

"Yenilebilir bir tür"

Mantarı koparıp, Serik'e getirdiğini anlatan Işık, "Mantarın türü hakkında araştırma yaptım, 'diken' mantarı olduğunu öğrendim. İç Anadolu Bölgesi'nde, ilkbahar ve sonbaharda yağışların ardından kırsal alanlarda dikenlerin yanında yetişiyormuş. Yenilebilir bir tür. Büyüklüğü hepimizi şaşırttı. Tarttık 8 kilo 200 gram geldi. Mantarı bulduğum bölgedeki kişilere sordum, onlar da ilk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüklerini söylediler" diye konuştu.

Işık, mantarı ailesiyle tüketeceğini belirtti.

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