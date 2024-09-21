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Türkiye
İHA 21.09.2024 10:18

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul Avcılar'da bir metrobüsün aynı yönde ilerleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki 2 yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

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