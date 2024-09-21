Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Beylikbağı Mahallesi'nde Bağdat Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde Kadir Ö'nün kullandığı otomobil, Serhat A. idaresindeki minibüs ve Yunus C. yönetimindeki taksiye, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sinyalizasyon direği Cengiz E'nin kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Ö. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çarpma sonucu araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.