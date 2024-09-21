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Türkiye
AA 21.09.2024 06:36

Arnavutköy’de kereste atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy’de kereste atölyesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutköy’de kereste atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi'ndeki tek katlı kereste atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

2 ay önce çalışmaya başlamış

Yangın sırasında 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu Muhammed C. (17) yaşamını yitirdi.

Ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

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