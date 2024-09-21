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Türkiye
AA 21.09.2024 06:29

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün aracı takla attı: 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1'i yaya 4 kişi yaralandı.

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün aracı takla attı: 4 kişi yaralandı

Ankara Yolu Caddesi'nde otomobille seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü K.A. (17), bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına ve kaldırımda yürüyen yaya G.A'ya çarptıktan sonra takla attı.

Savrulan araç, aynı istikamette seyreden cipe çarptıktan sonra devrildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları E.K, A.D. ve kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı yaya G.A. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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