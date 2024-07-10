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Türkiye
AA 10.07.2024 13:20

Antalya'da 5 bin 807 sahte parfüm ele geçirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 5 bin 807 sahte parfüm ele geçirildi. İnsan sağlığına zararlı olduğu belirtilen parfümler, dozer yardımıyla imha edildi.

Antalya'da 5 bin 807 sahte parfüm ele geçirildi

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı.

Halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfüm satan kişilere yönelik çalışma yapan ekipler, 5 bin 807 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

El konulan sahte parfümler, dozerle ezilerek imha edildi.

Ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği hatırlatılarak, denetimlerin süreceği öğrenildi.

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