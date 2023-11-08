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Türkiye
TRT Haber 08.11.2023 15:51

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, yaptığı açıklamada, depremin, derinliğinin fazla olması nedeniyle çok hissedilmediğini söyledi.

Jandarma ve emniyet personelinin saha araştırması yaptığını belirten Üçüncü, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, taramalarını sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

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