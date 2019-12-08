Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazi Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait 07 UG 267 plakalı, İstiklal Mahallesi'nde Rasim Ergin'e ait 07 HLL 80 plakalı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait 07 UZ 281 plakalı otomobilleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ateşe verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Araçların alev aldığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adreslere sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araçları müdahale edip söndürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Polis, kullanılmaz hale gelen araçları kundaklayan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA