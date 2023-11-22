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Türkiye
AA 22.11.2023 14:43

Antalya'da 11 kişi kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Antalya'da 11 kişi kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 76 cep telefonu, 182 elektronik sigara, 100 pipo tütünü, 1170 puro, 2 milyon 321 bin boş makaron, 295 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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