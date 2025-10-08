Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Türkiye
AA 08.10.2025 12:23

Antalya ve Muğla'ya mevsimin ilk karı yağdı

Sonbahar yurdun büyük kesiminde kendini gösteriyor. Serin ve yağışlı hava birçok kenti etkisi altına alırken Antalya'nın Kaş ilçesinde de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Antalya ve Muğla'ya mevsimin ilk karı yağdı

Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkiine gece saatlerinde kar yağdı.

Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, fotoğraf çekti.

Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Muğla

Muğla'da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Antalya Kar Yağışı
