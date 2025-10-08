Antalya ve Muğla'ya mevsimin ilk karı yağdı

Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkiine gece saatlerinde kar yağdı.
Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, fotoğraf çekti.
Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.
Muğla'da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.
Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü.
Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.