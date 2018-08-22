Antalya ve Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve ilçelerinde dünyaca ünlü plajlar, bayram tatilinin geçirmek isteyenlerin tercihi oldu.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, farklı illerden ve yurt dışından gelen tatilciler yüzerek serinlemeye çalıştı.

Konyaaltı sahilinde plajları dolduran tatilciler, şezlonglarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesince sahil kenarına yaptırılan su fıskiyesine ve denizde kurulan su parkına çocuklar ilgi gösterdi.

Aileleriyle suda eğlenen çocuklar renkli görüntü oluşturdu.

Muğla

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Tatilini geçirmek için Muğla ve turistik ilçelerine gelen tatilcilerden bazıları denize girdi, bazıları da su sporları yaptı.

Bodrum'un Paşatarlası, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Yalıkavak sahillerinde vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Günübirlik gelenler de aileleriyle sahil kenarlarında güzel havanın keyfini çıkardı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçeye gelen vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için üst seviyede tedbir aldıklarını söyledi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise bayram dolayısıyla ilçede oldukça yoğunluk yaşandığını belirtti.

Otellerin tamamının dolduğunu ifade eden Kavala, "25 Ağustos'a kadar ciddi bir yoğunluk var. Bodrum'un, Muğla genelindeki diğer ilçelere göre daha yoğun olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'in Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Bayram boyunca 1,5 milyon misafiri ağırlayacağız"

Bayramlarda ve özel günlerde Türkiye'nin bütün yörelerinden tatilcilerin geldiğini aktaran Bülbüloğlu, "9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle Marmaris yoğun talep görüyor. Bütün otellerimiz dolu. Misafirlerimiz de çok mutlu, tatilin keyfini çıkartıyorlar." diye konuştu.

Pazar gününe kadar bu yoğunluğun devam edeceğine değinen Bülbüloğlu, tatilcileri en iyi şekilde ağırlamak için çaba gösterdiklerine söyledi.

Günlük 100 bin misafir ağırladıklarını anlatan Bülbüloğlu, "Bayram boyunca 1,5 milyona yakın misafiri ağırlamış olacağız. Bu da gerçekten ciddi bir sayı. Aydın, Denizli ve İzmir bölgelerinden yani yakın şehirlerimizden oldukça iyi talep görüyoruz. Günlük kullanımlar oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA