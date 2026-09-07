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Türkiye
AA 07.09.2026 09:19

Antalya Serik'teki yangın büyük ölçüde kontrol altında

Antalya'nın Serik ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Antalya Serik'teki yangın büyük ölçüde kontrol altında

Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Bölgede 160 hektar alanın yangından etkilendiği öğrenildi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altında. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangının enerjisi düşürüldü. Her iki yangını da tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

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Antalya Orman Yangını
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