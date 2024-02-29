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Türkiye
AA 29.02.2024 11:48

Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya'da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak Kıskaç-9 operasyonlarının yapıldığını bildiren Yerlikaya, 47 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle, FETÖ'nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

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FETÖ Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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