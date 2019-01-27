İl merkezinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 araçlık filo ile 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara anında müdahale etti.

Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi'nde yıkılan 63 ağaç, ekipler tarafından kısa sürede kaldırıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen, kırılan dallar ve yola savrulan maddeler, temizlik ekiplerince vakit kaybedilmeksizin temizlendi. Fırtınada zarar gören iş yeri ve evlerde oluşan enkaz ve atıklar kaldırıldı.

Yüzlerce personel su baskınlarına müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle 47 araç ve 137 personelle fırtına süresince 195 olaya müdahale etti.

ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla görev yaptı. ASAT ekipleri, itfaiye ile birlikte olası su baskını ihbarlarına karşı hazır bekleyerek, yaşanan olumsuzlukları kısa sürede çözdü. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu.

Konyaaltı Sahili’nde de ayrıca 150 kişilik bir ekip temizlik çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların sahilden en güzel şekilde faydalanmasını sağladı.

Serik'te ev, iş yeri, ahır ve seralar zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde hortum nedeniyle Ahmediye mevkisindeki ev, iş yeri, ahır ve seralarda zarar oluştu.

Çatıların uçtuğu hortum sırasında bir traktör römorku devrildi, sera ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Çiftçi Hasan Yılmaz, gazetecilere, hortumun seraları ve bazı evleri yerle bir ettiğini söyledi.

Kaynak: AA