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Türkiye
AA 22.09.2023 11:48

Antakya otogarı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Antakya Otobüs Terminali'nde onarım çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemesinin devam ettiği terminal binası, kısa süre sonra eskisi gibi hizmet vermeye başlayacak.

Antakya otogarı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi"nin ardından çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı veya ağır hasar aldığı kentte, otogarın asma tavanı ile duvarları da zarar gördü, bazı bilet satış ofisleri kullanılamaz hale geldi.

Yazıhane personelinin çoğunun ofislerini dışarı taşıdığı terminal binasında, depremlerin ardından onarım çalışmaları başlatıldı.

Onarım çalışmaları tamamlanan ve çevre düzenlemesinin devam ettiği terminal binası, kısa süre sonra eskisi gibi hizmet vermeye başlayacak.

Antakya otogarı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremlerde hasar gören terminal binasında hemen çalışmaları başladıklarını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık üç ay sürdüğünü aktaran Savaş, şöyle konuştu:

"Şu anda Antakya otogarımız çok daha lüks ve nezih şekilde geleceğe hazırlanıyor. Şu anda oradaki bütün satış gişelerini ihaleye çıktık. İnşallah ihale süreci de güzel geçer ve bütün acenteler birer satış reyonuna sahip olur. Hem seyahat edecek insanlarımız huzurlu bir şekilde otogarımızı kullanırlar hem de esnafımız güzel bir mekanda hizmet verme imkanına sahip olur."

Savaş, otogarın eskisinden daha modern hale geldiğini belirtti.

Talep oldukça şehir içi ulaşım seferleri artırılacak

Deprem bölgesinde yaşanan ulaşım problemini de çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktaran Savaş, "Valilik, belediye, kaymakamlıklar, üniversite, hastaneler biz ihtiyaç olan her yere yeter ki haberimiz olsun Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından oralara seferler konuluyor. Özellikle depremin yoğun olduğu yerlerde imkanları yetmeyen kooperatiflerimize mazot desteği yapıyoruz. Yeter ki insanlarımızın seyahat özgürlüğüne katkı sağlasınlar." diye konuştu.

Savaş, insanlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek için talep oldukça şehir içi ulaşım seferlerini artıracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Veysel Cüneydioğlu da güzel bir görünüme kavuşan Antakya Otobüs Terminali'nde yaklaşık 15 gün sonra işletmelerin kendi yerlerinde faaliyete geçeceğini kaydetti.

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